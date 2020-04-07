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Дело Шеремета: Венедиктова пообещала результат через два месяца

Комментариев: 5
Она заявила, что в деле об убийстве Шеремета "виден конец".
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
facebook.com/pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что через два месяца мы увидим какой-то результат в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она отметила, что дело достаточно сложное и ее заместитель занимается этим направлением. Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде“. 

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“Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат“, - отметила Венедиктова.

По словам генпрокурора, не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - будем видеть, - заявила она.

Напомним, ранее Венедиктова поставила задачи главам НАБУ и САП. Генпрокурор хочет, чтобы НАБУ и САП в этом году показали масштабное возвращение средств в бюджет. 

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Теги: Венедиктова, Шеремет, Убийство, Дело, Генеральная прокуратура
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Комментариев (5)
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blya-tolyan    07.04.2020, 09:53
Оценка:  +4
blya-tolyan
я знаю чей конец она видит. преЗЕрватива. Какие то слуги озабоченные пошли.
Путин-Xyйло    07.04.2020, 09:45
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Венедиктову назначили сажать неугодных!
blya-tolyan    07.04.2020, 09:54
Оценка:  +3
blya-tolyan
вот-вот, потому как конкурс на должность ОНО не прошло. Завалила тесты.
nfhvyt    07.04.2020, 09:59
Оценка:  -20
nfhvyt
Если начнёт сажать неугодных украинскому народу, это будет замечательно!
blya-tolyan    07.04.2020, 10:02
Оценка:  +2
blya-tolyan
а решать кто неугодный будешь ты? Тогда на мост Патона и вниз головой.
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