Дело Шеремета: Венедиктова пообещала результат через два месяца

Она заявила, что в деле об убийстве Шеремета "виден конец".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что через два месяца мы увидим какой-то результат в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она отметила, что дело достаточно сложное и ее заместитель занимается этим направлением. Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде“.

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“Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат“, - отметила Венедиктова.

По словам генпрокурора, не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - будем видеть, - заявила она.

Напомним, ранее Венедиктова поставила задачи главам НАБУ и САП. Генпрокурор хочет, чтобы НАБУ и САП в этом году показали масштабное возвращение средств в бюджет.

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