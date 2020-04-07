Украина вошла в десятку стран по количеству заключенных

Уровень заключения в Украине выше среднего показателя по Европе - 125,7 заключенных на 100 тысяч жителей.

Украина вошла в десятку стран с наибольшим количеством людей в местах лишения свободы. Об этом говорится в отчете Совета Европы за 2019 год, пишет “Европейская правда“.

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По количеству арестованных, Украина вошла в топ-стран вместе с Россией, Турцией, Великобританией, Польшей, Францией, Германией, Италией и Испанией.

Кроме того, уровень заключений в Украине - 125,7 заключенных на 100 тысяч населения - выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тысяч населения. В то же время по этому показателю Украина находится значительно ниже таких стран, как Россия (386 заключенных на 100 тысяч жителей), Турция (329) и Грузия (270).

Читай также: В Сингапуре будут сажать в тюрьму за несоблюдение дистанции Согласно информации о заполненности тюрем, 15 стран страдают от общей переполненности мест лишения свободы - речь идет о более 100 заключенных на 100 мест. В десяти из них перенаселенность была особенно серьезной: Турция (123), Бельгия (121), Италия (119), Франция (117), Венгрия (115), Румыния (113), Мальта (107), Греция (107), Австрия (106) и Сербия (106). Согласно информации о заполненности тюрем, 15 стран страдают от общей переполненности мест лишения свободы - речь идет о более 100 заключенных на 100 мест. В десяти из них перенаселенность была особенно серьезной: Турция (123), Бельгия (121), Италия (119), Франция (117), Венгрия (115), Румыния (113), Мальта (107), Греция (107), Австрия (106) и Сербия (106).

В контексте пандемии коронавирусной болезни генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич подчеркнула необходимость того, чтобы соответствующие органы приняли во внимание заявление о принципах, опубликованные Комитетом по предотвращению пыток, касающихся обращения с лицами, лишенными свободы.

Тюремные администрации и все соответствующие органы власти должны прибегать к альтернативам лишению свободы, в том числе в ситуациях переполненности тюрем, и принимать все возможные меры для защиты как тюремного населения, так и тюремного персонала, - заявила она.

Как сообщалось, во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных, это 10% лиц, которые содержались в учреждениях отбывания наказания.

Напомним, омбудсмен Денисова проверяет Лукьяновское СИЗО на предмет противодействия COVID-19. Она также проведет проверку на предмет соблюдения прав заключенных.

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