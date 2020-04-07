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Украина вошла в десятку стран по количеству заключенных

Комментариев: 16
Уровень заключения в Украине выше среднего показателя по Европе - 125,7 заключенных на 100 тысяч жителей.
Украина вошла в топ-стран вместе с Россией, Турцией, Великобританией
Украина вошла в топ-стран вместе с Россией, Турцией, Великобританией
Думская

Украина вошла в десятку стран с наибольшим количеством людей в местах лишения свободы. Об этом говорится в отчете Совета Европы за 2019 год, пишет “Европейская правда“.

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По количеству арестованных, Украина вошла в топ-стран вместе с Россией, Турцией, Великобританией, Польшей, Францией, Германией, Италией и Испанией.

Кроме того, уровень заключений в Украине - 125,7 заключенных на 100 тысяч населения - выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тысяч населения. В то же время по этому показателю Украина находится значительно ниже таких стран, как Россия (386 заключенных на 100 тысяч жителей), Турция (329) и Грузия (270).

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Согласно информации о заполненности тюрем, 15 стран страдают от общей переполненности мест лишения свободы - речь идет о более 100 заключенных на 100 мест. В десяти из них перенаселенность была особенно серьезной: Турция (123), Бельгия (121), Италия (119), Франция (117), Венгрия (115), Румыния (113), Мальта (107), Греция (107), Австрия (106) и Сербия (106).

В контексте пандемии коронавирусной болезни генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич подчеркнула необходимость того, чтобы соответствующие органы приняли во внимание заявление о принципах, опубликованные Комитетом по предотвращению пыток, касающихся обращения с лицами, лишенными свободы.

Тюремные администрации и все соответствующие органы власти должны прибегать к альтернативам лишению свободы, в том числе в ситуациях переполненности тюрем, и принимать все возможные меры для защиты как тюремного населения, так и тюремного персонала, - заявила она.

Как сообщалось, во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных, это 10% лиц, которые содержались в учреждениях отбывания наказания.

Напомним, омбудсмен Денисова проверяет Лукьяновское СИЗО на предмет противодействия COVID-19. Она также проведет проверку на предмет соблюдения прав заключенных.

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Теги: рейтинг, тюрьма, заключенный, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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ТайсонФьюри    07.04.2020, 23:05
Оценка:  -1
ТайсонФьюри
С А М О И З О Л Я Ц И Я )))))))))
БЕЗУМЕЦ+    07.04.2020, 21:12
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ+
Каких стран? У нас пока нет страны. Страна это когда народ и государство едины. В Украине, с 1991 года, государство это ЗАО воров и респектабельных мразей, а народ - наблюдатель со стороны
Da-Gabon    07.04.2020, 19:47
Оценка:  -20
Da-Gabon
Тюрьма народов
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 20:05
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Ты пополнишь число заключенных
Da-Gabon    07.04.2020, 20:21
Оценка:  -19
Da-Gabon
Мне твоя шконка ненужна. Она тебя ждет.
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 20:31
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Ты будешь убит солдатами НАТО, умрешь от алкоголизма или сядешь в украинскую буцигарню. Выбирай, гнусный маргинал
RomaCrimea    07.04.2020, 19:11
Оценка:  -12
RomaCrimea
Херои не вмырають.
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 20:05
Оценка:  +11
Брюква_и_Клюква
И ты пополнишь
БЕЗУМЕЦ+    07.04.2020, 20:57
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Сосешь? Молодец, отец значит успел передать опыт.
i-Вес    07.04.2020, 19:09
Оценка:  -21
i-Вес
Ну так майдановская "демократия"!
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 20:06
Оценка:  +13
Брюква_и_Клюква
А тебя, сизоносый, определят на 20 лет
BладимирИльич    07.04.2020, 19:04
Оценка:  -18
BладимирИльич
тупники.Один Петушок на палочке со своей бандой чего стоят!Но они не сядут при этой власти.Они с Зе и его"слугами"в одной обойме.
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 20:07
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
А Ильича и вовсе расстреляют...при оказании сопротивления бойцам СБУ
BладимирИльич    07.04.2020, 19:02
Оценка:  -20
BладимирИльич
Количество заключённых в первую очередь свидетельствует о неотвратимости наказания,а не от количества совершённых преступлений.Ведь в разных странах одно и тоже преступление может наказываться по разному.А ещё следует учитывать уровень коррупции в судебной системе.Ведь у нас"сидят"далеко не все прес
ЗаелоПластинку    07.04.2020, 19:21
Оценка:  +12
ЗаелоПластинку
лол. 3 Владимира Ильчича. WTF тебя не зря многостаночником называет.
И это же только те, которые я заметил!!!
БЕЗУМЕЦ+    07.04.2020, 21:01
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Какое неотвратимость наказания? Ты что мент или прокурор? Рассказывай этот бред своим коллегам, другое их мозги не воспринимают от природы
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