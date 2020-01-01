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Мэром Запорожья занялись МВД и СБУ - Зеленский

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Глава государства прокомментировал действия городского головы Запорожья, который снял ограничения на движение общественного транспорта.
Зеленский прокомментировал нарушения карантина мэром Запорожья
Зеленский прокомментировал нарушения карантина мэром Запорожья
Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и МВД уже отреагировали на нарушение постановления Кабмина об ограничительных мерах во время карантина мэром Запорожья, который разрешил работу общественного транспорта. Об этом Зеленский заявил во вторник, 7 апреля, во время своего видеообращения.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главы всех украинских городов и сел должны выполнять ограничения связанные с противодействием коронавирусу.

Напомним, накануне мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в городе выйдет на маршрут и ограничения движения с 6 апреля не будет. Однако, сегодня стало известно, что власти Запорожье приняли решение ограничить движение общественного транспорта.

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Теги: МВД, СБУ, Запорожье, карантин, общественный транспорт, Владимир Зеленский, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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