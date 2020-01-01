Мэром Запорожья занялись МВД и СБУ - Зеленский

Глава государства прокомментировал действия городского головы Запорожья, который снял ограничения на движение общественного транспорта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и МВД уже отреагировали на нарушение постановления Кабмина об ограничительных мерах во время карантина мэром Запорожья, который разрешил работу общественного транспорта. Об этом Зеленский заявил во вторник, 7 апреля, во время своего видеообращения.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главы всех украинских городов и сел должны выполнять ограничения связанные с противодействием коронавирусу.

Напомним, накануне мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в городе выйдет на маршрут и ограничения движения с 6 апреля не будет. Однако, сегодня стало известно, что власти Запорожье приняли решение ограничить движение общественного транспорта.

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