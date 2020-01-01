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Нардепа госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса

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Анна Скороход плохо себя чувствует на 15 день после появления симптомов заражения коронавирусом.
Анна Скороход заболела в конце марта
Анна Скороход заболела в конце марта
24tv.ua

Внефракционного народного депутата Анну Скороход госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале во вторник, 7 апреля.

По ее словам, коронавирус также обнаружили и у ее маленького ребенка, который родился в феврале нынешнего года. Сейчас они находятся в инфекционном отделении государственной больницы.

"С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков", – написала она.

Скроход отметила, что на 15 день от первых симптомов ее состояние совсем не улучшилось.

"15 день – вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно – не миф", – подчеркнула она.

Напомним, 28 марта Скороход сообщила о своем заражении COVID-19. Нардеп рассказала, что главный симптом у нее заключается в том, что она перестала чувствовать запахи.

Также сообщалось, что обнародован список нардепов, у которых выявлен коронавирус.

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Теги: Украина, ребенок, депутат, народный депутат, госпитализация, заражение, Коронавирус, нардеп, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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