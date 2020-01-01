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В МОЗ объяснили, кого будут госпитализировать с COVID-19

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В Минздраве подчеркнули, что с легким течением болезни или незначительными симптомами коронавируса пациентов лечат амбулаторно.
С легкими симптомами в больницу забирать не будут
С легкими симптомами в больницу забирать не будут

Центр общественного здоровья Минздрава Украины пояснил, с какими симптомами пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19 или уже с подтвержденным диагнозом, будут госпитализировать в медучреждения. Об этом, во вторник, 7 апреля, на странице в Facebook сообщил ЦОЗ.

Госпитализировать пациентов станут если у них будут четко диагностированы симптомы.

  • Признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологического подтверждения
  • Будут наблюдаться существующие клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома
  • Сепсис и/или септический шок
  • Клинико-лабораторные данные системной недостаточности, кроме дыхательной
  • Если пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и тому подобное
  • Если у пациента, независимо от тяжести состояния, долго держится температура выше 38 °С и не снижается после применения препаратов.

Также в ЦОЗ подчеркнули, что специфического лечения и вакцины от коронавируса нет.

Ранее министр здравоохранения обратился к украинцам и призвал соблюдать новые правила карантина, поскольку Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом.

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Теги: Минздрав, больницы, МОЗ, госпитализация, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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