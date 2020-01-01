Пожар в Чернобыле: Возник новый очаг возгорания

В Зоне отчуждения продолжаются лесные пожары.

В районе Чернобыльской атомной электростанции 7 апреля возник еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества. Загорелись кустарники и травяной настил. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“7 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7 часов утра 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 8 апреля на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

К тушению пожара привлечены 253 человек и 68 единиц техники, из них от ГСЧС 168 человек личного состава и 34 единиц техники. Самолетами АН-32П сброшено 168 тонн воды и вертолетами МИ-8 сброшено 160 тонн воды.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар в Чернобыле не утихает уже четвертые сутки. Спасатели пытаются ликвидировать огонь на площади около 11 гектаров в Котовском лесничестве.

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