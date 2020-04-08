Крымчане, призванные в армию РФ, являются потерпевшими — прокуратура

Украина не будет преследовать по закону молодых людей, которых государство-оккупант призвало на срочную службу.

Украина не считает предателями парней, призванных в ВС РФ facebook.com

Призванные на службу в российскую армию крымчане считаются жертвами незаконных действий оккупанта и не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины. С таким заявлением выступил прокурор АР Крым Игорь Поночовный, пишут Крым.Реалии

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“В соответствии с нормами международного гуманитарного права крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы России, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта“, — объяснил прокурор правовые нюансы.

Он также призвал жителей полуострова, которых заставляли служить в российской армии, обращаться в Прокуратуру АР Крым.

Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о намерении призвать на военную службу 3300 крымчан, которых отправят в воинские части Южного и других военных округов России. По этому поводу Украина выразила протест.

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