В Днепре полицейский спас прохожую от мужчины с ножом

Правоохранитель в нерабочее время стал свидетелем уличного нападения, во время котрого вооруженный мужчина пытался зарезать женщину.

В Днепре возвращавшийся домой полицейский спас женщину, на которую с ножом набросился неадекватный мужчина. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба полиции охраны в Днепре.

Инцидент произошел около 19:00. Служащий в полиции охраны лейтенант Николай Скороход заметил на улице женщину, которая внезапно начала бежать. За ней бросился мужчина с ножом в руке. Офицер полиции не растерялся и догнал злоумышленника. Тот, сопротивляясь, пытался ударить холодным оружием правоохранителя. Однако, полицейскому удалось выбить из рук нападавшего нож. Он задержал злоумышленника и позвонил на линию "102".

За считанные минуты на помощь прибыл наряд реагирования Днепровского городского отдела полиции охраны. Отмечается, что задержанный местный житель находился в неадекватном состоянии. Выяснилось, что это - безработный мужчина 1972 года рождения. Его доставили в Шевченковское отделение полиции. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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