Двое мужчин пытались сбежать от самоизоляции в Россию

Мужчины подписывали соглашения на самоизоляцию 7 апреля и 28 марта, но не соблюдали режим и попытались пересечь границу.

Пограничники в Харьковской области задержали двух мужчин, нарушивших режим самоизоляции и пытавшихся уехать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 9 апреля.

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Мужчин остановили в пункте пропуска Гоптовка 8 апреля, но соглашения на самоизоляцию они подписали 7 апреля и 28 марта. Вопреки этому, мужчины решили выехать из страны.

В ГПСУ отмечают, что это не единственный подобный случай. Еще двух нарушителей самоизоляции задержали на украинско-польской границе, в пункте пропуска Краковец. Задержанными оказались гражданин Польши, имеющий право на ПМЖ в Украине и украинец. Они 1 апреля подписали соглашение на самоизоляцию, но не соблюдали его.

Аналогичный случай зафиксирован в Одесской области.

По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП Нарушение правил карантина людей, - резюмировали в Госпогранслужбе.

Напомним, поток людей через границу упал до рекордно низкого показателя. Госпогранслужба продолжает оформлять въезд и выезд украинцев, но количество путешествующих сильно сократилось.

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