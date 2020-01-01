Двое мужчин пытались сбежать от самоизоляции в Россию
Пограничники в Харьковской области задержали двух мужчин, нарушивших режим самоизоляции и пытавшихся уехать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 9 апреля.
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Мужчин остановили в пункте пропуска Гоптовка 8 апреля, но соглашения на самоизоляцию они подписали 7 апреля и 28 марта. Вопреки этому, мужчины решили выехать из страны.
В ГПСУ отмечают, что это не единственный подобный случай. Еще двух нарушителей самоизоляции задержали на украинско-польской границе, в пункте пропуска Краковец. Задержанными оказались гражданин Польши, имеющий право на ПМЖ в Украине и украинец. Они 1 апреля подписали соглашение на самоизоляцию, но не соблюдали его.
Аналогичный случай зафиксирован в Одесской области.
По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП Нарушение правил карантина людей, - резюмировали в Госпогранслужбе.
Напомним, поток людей через границу упал до рекордно низкого показателя. Госпогранслужба продолжает оформлять въезд и выезд украинцев, но количество путешествующих сильно сократилось.
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