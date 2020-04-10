Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Большая часть Кабмина работает удаленно

Комментариев: 1
На дистанционную работу перешли аналитики и люди, которые обеспечивают работу, не требующую непосредственного присутствия на месте в течение целого дня.
Кабмин работает удаленно и по селектору
Кабмин работает удаленно и по селектору
Корреспондент

В секретариате Кабмина и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином. Об этом в четверг, 9 апреля, в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые находятся в зоне риска и те, кто может работать удаленно”, - сказал Немчинов.

Министр отметил, что секретариат “справляется” тем штатом, который остался на рабочих местах.

“Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация”, - добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме “селектор за селектором”, то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.

Ранее Кабмин объяснил правила обсервации украинцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: работа, Кабмин Украины, сотрудники, карантин Киев 2016, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
C!    10.04.2020, 00:26
Оценка:  +6
C!
Вот удивили то) А что - это называется работой?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь