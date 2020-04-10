Большая часть Кабмина работает удаленно

На дистанционную работу перешли аналитики и люди, которые обеспечивают работу, не требующую непосредственного присутствия на месте в течение целого дня.

В секретариате Кабмина и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином. Об этом в четверг, 9 апреля, в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые находятся в зоне риска и те, кто может работать удаленно”, - сказал Немчинов.

Министр отметил, что секретариат “справляется” тем штатом, который остался на рабочих местах.

“Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация”, - добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме “селектор за селектором”, то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.

Ранее Кабмин объяснил правила обсервации украинцев.

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