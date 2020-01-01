В Харькове грабители на велосипедах взорвали банкомат и унесли два миллиона

Правоохранители вычислили и задержали злоумышленников по горячим следам.

Ночью 10 апреля, в Харькове, двое велосипедистов взорвали банкомат и украли почти два миллиона гривен. Правоохранители задержали грабителей по горячим следам и вернули банку похищенные деньги. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко.

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“Сегодня ночью, в Харькове, направленным взрывом был взорван банкомат “Приватбанка“, вмонтированный в стену супермаркета “Дигма“, в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен“,- написал замминистра.



Геращенко уточнил, что двое грабителей подъехали к банкомату на велосипедах, таким образом они пытались скрыть автомобиль, который оставили рядом.

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“Благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками“, - написал он.



Геращенко также отметил, что все украденные деньги изъяты полицией и будут возвращены банку. Двоих задержанных проверяют на причастность к другим ограблениям банкоматов в Харькове, и в других регионах Украины.

Антон Геращенко/facebook

Антон Геращенко/facebook

Антон Геращенко/facebook

Напомним, в Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка.

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