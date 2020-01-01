Еще два участника протестов в Новых Санжарах признали вину

Таким образом уже три человека признали вину в том, что совместно с другими лицами бросали камни и кирпичи в полицейских.

Еще двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области в пятницу, 10 апреля.

Обвиняемые признали свою вину в том, что они совместно с другими лицами бросали камни и кирпичи в полицейских, в результате чего пять правоохранителей получили повреждения различной степени тяжести.

"Прокуратура Полтавской области направила в суд еще два соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем по уголовным производствах и двумя участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах 20 февраля этого года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что действия мужчин квалифицированы по ч. 1 ст. 294 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые использовались в качестве оружия).

В прокуратуре добавляют, что всего было заключено три соглашения о признании виновности с участниками протестов в Новых Санжарах.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Медцентр охраняли около 400 силовиков. Ни у кого из находившихся в обсервации признаков коронавируса не выявили.

Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.

В результате беспорядков были задержаны 24 человека.

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