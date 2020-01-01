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В Черновицкой области более 400 случаев COVID-19

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За последние сутки на Буковине выявили 30 зараженных коронавирусом. Среди инфицированных в области пять священников.
Черновицкая область лидер по заражению коронавирусом
Черновицкая область лидер по заражению коронавирусом
 
В Черновицкой области подтверждены еще 30 случаев коронавируса. Об этом вечером 10 апреля сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
 
По его словам, общая численность инфицированных в области составила 409 человек.
 
"Я призываю всех, чтобы мы наконец начали движение в обратную сторону и попытались возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в Украине. Пока нам это не удается. Мы остаемся среди лидеров - регион, который имеет наибольший показатель в Украине. По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев", - подчеркнул Осачук.
 
Он также уточнил, что за минувшие сутки в Черновицкой области умерли три человека. У двоих из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение.
 
Таким образом, в области скончались 13 человек. У девяти больных был диагностирован коронавирус, у одного человека подозрение отменено, анализы еще троих ожидают.
 
Отмечается, что среди инфицированных в области пять священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 верующими и с четырмя священнослужителями.
 
В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела.
 
Кроме того, в Черновцах находится зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц.
 
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области усилили карантин и ввели ограничения на передвижение в выходные дни.
 
За сутки 9 апреля в области зафиксировали 76 новых случаев COVID-19

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Теги: священник, заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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