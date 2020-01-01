В Черновицкой области более 400 случаев COVID-19

За последние сутки на Буковине выявили 30 зараженных коронавирусом. Среди инфицированных в области пять священников.

В Черновицкой области подтверждены еще 30 случаев коронавируса. Об этом вечером 10 апреля сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

По его словам, общая численность инфицированных в области составила 409 человек.

"Я призываю всех, чтобы мы наконец начали движение в обратную сторону и попытались возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в Украине. Пока нам это не удается. Мы остаемся среди лидеров - регион, который имеет наибольший показатель в Украине. По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев", - подчеркнул Осачук.

Он также уточнил, что за минувшие сутки в Черновицкой области умерли три человека. У двоих из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение.

Таким образом, в области скончались 13 человек. У девяти больных был диагностирован коронавирус, у одного человека подозрение отменено, анализы еще троих ожидают.

Отмечается, что среди инфицированных в области пять священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 верующими и с четырмя священнослужителями.

В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела.

Кроме того, в Черновцах находится зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц.

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