В Одесской области выросло число зараженных COVID-19

По информации медиков, ни один из заболевших за границу не выезжал. Одна из инфицированных контактировала с человеком, который вернулся из Польши.

В Одесской области за последние сутки зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, в субботу, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куций.

Случаи зафиксированы в Одессе, Беляевке, Сарате, Измаиле и поселке Староказачье Белгород-Днестровского района.

По информации главы ОГА, заболели четыре женщины в возрасте от 36 лет до 71 года и 8-летняя девочка. А также четверо мужчин - от 34 до 80 лет и трехлетний мальчик.

Известно, что ни один из заболевших за границу не выезжал. Одна из женщин недавно была на поминальном ужине. Там она контактировала с инфицированным человеком, который вернулся из Польши.

Всего в Одесской области диагноз заболевания COVID-19 подтвердили у 63 человек.

Ранее жительница Киева, помещенная на обсервацию из-за угрозы коронавируса, сбежала из санатория под Одессой и отправилась домой.

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