На Николаевщине уже четыре случая COVID

По результатам лабораторных исследований по состоянию на сегодня выявлено еще 2 подтвержденных случая COVID-19.

По состоянию на воскресенье уже 4 случая коронавируса в регионе bihus.info

За сутки в Николавеской области выявили два новых случая заражени коронавирусом, в результате чего общее число COVID в регионе достигло четырех, о чем говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Так, что после выявления короновируса у двух жителей села Вороновка Вознесенского района провели эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Были определены контактные лица, всего обследовали 31 человека.

"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске", - говорится в сообщении.

Напомним, о первых случаях коронавируса на Николаевщине стало известно только 11 апреля. Это был единственный регион, куда инфекция не добралась.

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