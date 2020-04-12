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На Николаевщине уже четыре случая COVID

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По результатам лабораторных исследований по состоянию на сегодня выявлено еще 2 подтвержденных случая COVID-19.
По состоянию на воскресенье уже 4 случая коронавируса в регионе
По состоянию на воскресенье уже 4 случая коронавируса в регионе
bihus.info
 
За сутки в Николавеской области выявили два новых случая заражени коронавирусом, в результате чего общее число COVID  в регионе достигло четырех, о чем говорится в сообщении ОГА в Facebook.
 
Так, что после выявления короновируса у двух жителей села Вороновка Вознесенского района провели эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Были определены контактные лица, всего обследовали 31 человека.
 
"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске", - говорится в сообщении.
 
Напомним, о первых случаях коронавируса на Николаевщине стало известно только 11 апреля. Это был единственный регион, куда инфекция не добралась.
 
Позже стало известно, что больные COVID на Николавещине - женщины, они в реанимации.
 
 

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Теги: Николаевская область, пандемия, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CrespoxUA    12.04.2020, 15:43
Оценка:  -22
CrespoxUA
В реальности их там минимум сотни.Чем больше обследуете-тем больше обнаружите больных.
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