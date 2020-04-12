Сутки на Донбассе: Два обстрела, один погибший
Противник обстрелял позиции украинских военных близ села Тарамчук в Донецкой области и возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
В течение 12 апреля незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил боевое поражения, сообщает пресс-центр ООС.
"Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции близ села Тарамчук в Донецкой области, а утром – возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов Украина потеряла одного военного, еще один получил боевое поражение.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, что за минувшие сутки, 11 апреля, сепаратисты на Донбассе вновь нарушили режим прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, пишет пресс-центр ООС.
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шизоид-украинофоб из раши,
тебе только нахyй скакать ... упротое наци путинское