Сутки на Донбассе: Два обстрела, один погибший

Противник обстрелял позиции украинских военных близ села Тарамчук в Донецкой области и возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

В течение 12 апреля незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил боевое поражения, сообщает пресс-центр ООС.

"Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции близ села Тарамчук в Донецкой области, а утром – возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов Украина потеряла одного военного, еще один получил боевое поражение.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.