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Кто из власти эффективнее борется с эпидемией - соцопрос

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Социологи провели опрос среди жителей Киева.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

59% киевлян считают, что мэр столицы Виталий Кличко отреагировал лучше других представителей власти на угрозу пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы "Рейтинг".

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Опрос показал, что 59% жителей столицы считают, что мэр Кличко действовал эффективно в условиях угрозы эпидемии. 47% респондентов считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% опрошенных поддерживают действия МВД и Министерства здравоохранения. 

При этом 42% украинцев считают действия Минздрава неэффективными. По 35% негативного рейтинга получили Президент и Министерство внутренних дел. Действия премьер-министра Дениса Шмыгаля не поддерживают 32%, медицинским учреждениям Киева не доверяют 29%. 

Напомним, стало известно, как украинцы тратят во время карантина.

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Теги: соцопрос, рейтинг, Кличко, Зеленский, Аваков, Коронавирус
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