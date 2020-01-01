Кто из власти эффективнее борется с эпидемией - соцопрос

Социологи провели опрос среди жителей Киева.

59% киевлян считают, что мэр столицы Виталий Кличко отреагировал лучше других представителей власти на угрозу пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы "Рейтинг".

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Опрос показал, что 59% жителей столицы считают, что мэр Кличко действовал эффективно в условиях угрозы эпидемии. 47% респондентов считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% опрошенных поддерживают действия МВД и Министерства здравоохранения.



При этом 42% украинцев считают действия Минздрава неэффективными. По 35% негативного рейтинга получили Президент и Министерство внутренних дел. Действия премьер-министра Дениса Шмыгаля не поддерживают 32%, медицинским учреждениям Киева не доверяют 29%.

Напомним, стало известно, как украинцы тратят во время карантина.

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