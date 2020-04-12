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Стало известно, как украинцы тратят во время карантина

Комментариев: 1
Из-за ограничительных мер в Украине большинству граждан пришлось отложить покупки одежды и обуви.
Также украинцы отказались от отпусков и поездок
Также украинцы отказались от отпусков и поездок
Опрос цифрового агенства Postmen показал, сколько украинцев отложили приобретения на время карантина.
 
Выяснилось, что большая часть граждан была вынуждена отложить крупные приобретения. 
 

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Среди отложенных покупок лидирует приобретение одежды и обуви - об этом заявили 47,2% опрошенных. 40,9% респондентов отложили поездки и отпуска, 33,3% отказались от приобретения билетов на мероприятия.
 
При этом отмечается, что 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе в приобретении товаров повседневного спроса.
 
Исследователи отмечают, что эта тенденция, как и эпидемия в Украине, находится на начальной стадии, однако с увеличением продолжительности карантина также будет расти.
 

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В то же время 27,7% украинцев начали тратить больше в период карантина. А  26% респондентов заявили, что их расходы напротив, несколько снизились.
 
Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.
 
Как сообщалось, в Кабмине заявили, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая.
 
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения попросила не смягчать карантин там, где он дает результат.

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Теги: соцопросы, карантин, покупки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бим_Бом    12.04.2020, 08:48
Оценка:  +12
Бим_Бом
А вот Антибес, даже в карантине у себя на России, не перестал сосать члены!))
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