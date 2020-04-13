Нардепа, который поборол коронавирус, снова экстренно госпитализировали
Народного депутата от депутатской группы “Доверие” Сергея Вельможного, который недавно вылечился от коронавируса, снова экстренно госпитализировали.
Читай также: У нардепа Шахова уже два негативных теста на COVID-19
Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.
Ранее Вельможный заявил, что поборол коронавирус. Между тем, его поразила другая болезнь. Повторное медицинское обследование показало, что у нардепа двусторонняя пневмония. Его снова поместили на лечение в больницу.
Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен, - кратко написал Вельможный.
Читай также: Нардеп Шахов сообщил, что его выписали из больницы
Подробностей о состоянии нардепа пока нет.
Напомним, сын нардепа Вельможного заразился коронавирусом. Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что его сын заразился коронавирусом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.