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Нардепа, который поборол коронавирус, снова экстренно госпитализировали

Комментариев: 2
Сергей Вельможный снова оказался в больнице.
Сергей Вельможный
Сергей Вельможный
facebook.com/velmoza

Народного депутата от депутатской группы “Доверие” Сергея Вельможного, который недавно вылечился от коронавируса, снова экстренно госпитализировали.

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Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.

Ранее Вельможный заявил, что поборол коронавирус. Между тем, его поразила другая болезнь. Повторное медицинское обследование показало, что у нардепа двусторонняя пневмония. Его снова поместили на лечение в больницу.

Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен, - кратко написал Вельможный.

Результаты исследования
Результаты исследования
facebook.com/velmoza

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Подробностей о состоянии нардепа пока нет.

Напомним, сын нардепа Вельможного заразился коронавирусом. Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что его сын заразился коронавирусом.

 

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Теги: депутат, Вельможный, пневмония, коронавирус
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Комментариев (2)
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hyerwwser    13.04.2020, 13:09
Оценка:  +1
hyerwwser
Поборол,да не поборол...
meglj    13.04.2020, 13:02
Оценка:  +1
meglj
От чертей не убижиш
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