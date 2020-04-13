Нардепа, который поборол коронавирус, снова экстренно госпитализировали

Сергей Вельможный снова оказался в больнице.

Народного депутата от депутатской группы “Доверие” Сергея Вельможного, который недавно вылечился от коронавируса, снова экстренно госпитализировали.

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Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.

Ранее Вельможный заявил, что поборол коронавирус. Между тем, его поразила другая болезнь. Повторное медицинское обследование показало, что у нардепа двусторонняя пневмония. Его снова поместили на лечение в больницу.

Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двусторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен, - кратко написал Вельможный.

Результаты исследования facebook.com/velmoza

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Подробностей о состоянии нардепа пока нет.

Напомним, сын нардепа Вельможного заразился коронавирусом. Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что его сын заразился коронавирусом.

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