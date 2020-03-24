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Сын нардепа Вельможного заразился коронавирусом: проверяют всю семью

Комментариев: 5
Сам нардеп также под подозрением.
Сергей Вельможный
Сергей Вельможный
facebook.com/velmoza

Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что его сын заразился коронавирусом.

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Об этом он заявил в комментарии Обозревателю

Сам политик прошел три теста, каждый из которых показал негативный результат, но все еще находится под подозрением. На данный момент Сергей Вельможный вместе с сыном находится в инфекционном отделении Александровской больницы. 

Нет медикаментов и протокола лечения. Я под подозрением, у сына - положительный (результат теста на коронавирус, - ред.), - рассказал депутат.

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Он сообщил, что лично прошел три теста, каждый из которых показал негативный результат. Между тем, он остается под подозрением. У нардепа температура 37,5, он остается в изоляции. Грядущее внеочередное заседание Верховной Рады он пропустит, сейчас читает юридическую литературу.

Температура 37,5. Третий тест - отрицательный. Медсистема не готова! На заседании не буду по состоянию здоровья! Проводить нужно с мерами безопасности чтобы принять важные Законы и перейти работать дистанционно, - сказал нардеп.

К слову, Вельможный 17 марта присутствовал на заседании Верховной Рады, что подтверждается его голосованиями.

Напомним, нардеп Лукашев проверился на коронавирус. Нардеп отметил, что обратился к врачам.

 

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Теги: Вельможный, нардеп, коронавирус, вирус
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    24.03.2020, 15:53
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
3 теста, говорите? Экспресс-тест проверяет наличие в крови антител к вирусу. Если ему делали эти тесты - то похоже, что его организм вирусу не сопротивляется и антитела не вырабатывает. Делайте выводы.
Мухоморище    24.03.2020, 15:47
Оценка:  +8
Мухоморище
Вирус деньги не признаёт,ему пох...Сыну выздоровления.
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 15:53
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Сыночек будет точно таким же.
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 15:41
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
"Богатые тоже плачут" украинская версия.
ПродувКротов    24.03.2020, 15:39
Оценка:  +10
ПродувКротов
Закройте вы уже эту долбанную Раду на карантин. Не злите людей, им и так сейчас трудно.
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