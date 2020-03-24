Сын нардепа Вельможного заразился коронавирусом: проверяют всю семью

Сам нардеп также под подозрением.

Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Вельможный подтвердил, что его сын заразился коронавирусом.

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Об этом он заявил в комментарии Обозревателю

Сам политик прошел три теста, каждый из которых показал негативный результат, но все еще находится под подозрением. На данный момент Сергей Вельможный вместе с сыном находится в инфекционном отделении Александровской больницы.

Нет медикаментов и протокола лечения. Я под подозрением, у сына - положительный (результат теста на коронавирус, - ред.), - рассказал депутат.

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Он сообщил, что лично прошел три теста, каждый из которых показал негативный результат. Между тем, он остается под подозрением. У нардепа температура 37,5, он остается в изоляции. Грядущее внеочередное заседание Верховной Рады он пропустит, сейчас читает юридическую литературу.

Температура 37,5. Третий тест - отрицательный. Медсистема не готова! На заседании не буду по состоянию здоровья! Проводить нужно с мерами безопасности чтобы принять важные Законы и перейти работать дистанционно, - сказал нардеп.

К слову, Вельможный 17 марта присутствовал на заседании Верховной Рады, что подтверждается его голосованиями.

Напомним, нардеп Лукашев проверился на коронавирус. Нардеп отметил, что обратился к врачам.

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