В обновленном госбюджете заложили поддержку МВФ
Глава Минфина отметил, что поддержка нужна, чтобы профинансировать заработные платы врачей, социальную защиту, инфраструктуру.
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе от МВФ, пишет ЕП.
"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ.
Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру ", - заявил министр.
Также в Минфине ожидают от парламента положительного голосования и за банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.
Как известно, в понедельник, 13 апреля, парламент принял изменения в бюджет в связи с пандемией.
Ранее Министр финансов Сергей Марченко исключил получение средств от МВФ без принятия так называемомого закона о банках.
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