Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В обновленном госбюджете заложили поддержку МВФ

Комментариев: 0
Глава Минфина отметил, что поддержка нужна, чтобы профинансировать заработные платы врачей, социальную защиту, инфраструктуру.
В бюджете предусмотрели деньги МВФ
В бюджете предусмотрели деньги МВФ
24 Канал
 
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе от МВФ, пишет ЕП.
 
"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ.
 
Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру ", - заявил министр.
 
Также в Минфине ожидают от парламента положительного голосования и за банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.
 
Как известно, в понедельник, 13 апреля, парламент принял изменения в бюджет в связи с пандемией.
 
Ранее Министр финансов Сергей Марченко исключил получение средств от МВФ без принятия так называемомого закона о банках.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бюджет, МВФ, Минфин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь