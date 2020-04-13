В обновленном госбюджете заложили поддержку МВФ

Глава Минфина отметил, что поддержка нужна, чтобы профинансировать заработные платы врачей, социальную защиту, инфраструктуру.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе от МВФ, пишет ЕП.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ.

Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру ", - заявил министр.

Также в Минфине ожидают от парламента положительного голосования и за банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

Ранее Министр финансов Сергей Марченко исключил получение средств от МВФ без принятия так называемомого закона о банках.

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