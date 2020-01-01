Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Ракетный эсминец США USS Porter (DDG 78) прошел Босфор и вышел в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные международной системы слежения за передвижением судов AIS в понедельник, 13 апреля.
Ранее о том, что эсминец направляется в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.
"Он будет взаимодействовать с Черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море", - сказано в сообщении.
Напомним, что в конце марта в Черное море вошли корабли НАТО. Это был первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа состояла из трех фрегатов - флагманского канадского HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan F591 и турецкого TCG Salihreis F246.
Также сообщалось, что ВМС провели учения в Черном море. Команда вспомогательного судна обеспечения Шостка усовершенствовала морские навыки.
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