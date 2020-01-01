На Буковине растет число инфицированных коронавирусом

Только за последние сутки в Черновицкой области было зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Черновицкой области COVID-19 заболели 546 человек. Об этом, в понедельник, 13 апреля, в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, только за последние сутки в области подтвердили 84 новых случая инфицирования.

"Это люди, которые заразились инфекцией не за рубежом. Они заразились дома. Это означает, что инкубационный период составляет 2-3 недели. Когда пригрело весеннее солнышко, и люди массово вышли на улицы, на природу. И уже на сегодня мы имеем 84 новых случая, из них 54 - у жителей города Черновцы", - рассказал Осачук.

Он также сообщил, что в Черновцах будут продлены ограничительные меры на Пасху. Усиление карантина начнется в субботу, 18 апреля в 13.00 и продлится до 6.00 вторника, 21 апреля. В тоже время глава ОГА не уточнил, какие именно ограничения предусматривает принятое комиссией решение.

Осачук призвал жителей области воздержаться от посещения церквей и мест массового скопления людей во время празднования Пасхи.

Ранее Минздрав заявил, что в Украине возможна новая волна заражений.

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