Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине растет число инфицированных коронавирусом

Комментариев: 0
Только за последние сутки в Черновицкой области было зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Черновицкой области коронавирусом заболели 546 человек
В Черновицкой области коронавирусом заболели 546 человек

В Черновицкой области COVID-19 заболели 546 человек. Об этом, в понедельник, 13 апреля, в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, только за последние сутки в области подтвердили 84 новых случая инфицирования.

"Это люди, которые заразились инфекцией не за рубежом. Они заразились дома. Это означает, что инкубационный период составляет 2-3 недели. Когда пригрело весеннее солнышко, и люди массово вышли на улицы, на природу. И уже на сегодня мы имеем 84 новых случая, из них 54 - у жителей города Черновцы", - рассказал Осачук.

Он также сообщил, что в Черновцах будут продлены ограничительные меры на Пасху. Усиление карантина начнется в субботу, 18 апреля в 13.00 и продлится до 6.00 вторника, 21 апреля. В тоже время глава ОГА не уточнил, какие именно ограничения предусматривает принятое комиссией решение.

Осачук призвал жителей области воздержаться от посещения церквей и мест массового скопления людей во время празднования Пасхи.

Ранее Минздрав заявил, что в Украине возможна новая волна заражений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Буковина, карантин, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь