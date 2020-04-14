"Бог не поможет": мэр Днепра пригрозил церквям отключить воду и свет

Городской голова Днепра перешел на прямые угрозы в адрес тех священнослужителей, которые нарушают карантин, в том числе на Пасху.

Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил отключить воду и свет церквям, если священнослужители не будут соблюдать карантин на фоне коронавируса. Свои угрозы градоначальник изложил в Facebook.

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“Уважаемые священнослужители! Меня здесь пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов ... Все, что власть хотела вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали“, - написал Филатов в преамбуле своего обращения.

Мэр Днепра отметил, что, кроме штрафов от полиции и уголовных дел, нарушители карантина получат “весь комплекс мероприятий от городской власти“.

Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверью и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию… И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог, - пригрозил мэр.

Напомним, в Днепре подготовили 600 могил для возможных жертв COVID-19. Власти Днепра готовятся к худшему сценарию развития эпидемии.

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