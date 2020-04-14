Зеленский назначил послов Украины в четырех странах

Глава государства определился с представителями Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане. Соответствующие указы он подписал во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, послом Украины в Японии вместо уволенного указом от 14 апреля Игоря Харченко назначен Сергей Корсунский.

Оксана Васильева назначена послом Украины в Марокко, Любовь Абравитова будет представлять Украину в ЮАР, а Николай Дорошенко – в Узбекистане.

Кроме того, днем ранее Зеленский назначил посла в Албании. Им стал Владимир Шкуров.

Напомним, Зеленский пожелал Джонсону выздоровления. Украинский лидер приветствовал возвращение премьера Британии домой из больницы, где тот провел неделю из-за коронавируса.

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