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Зеленский назначил послов Украины в четырех странах

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Глава государства определился с представителями Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане.
Зеленский назначил новых послов
Зеленский назначил новых послов
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане. Соответствующие указы он подписал во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, послом Украины в Японии вместо уволенного указом от 14 апреля Игоря Харченко назначен Сергей Корсунский.

Оксана Васильева назначена послом Украины в Марокко, Любовь Абравитова будет представлять Украину в ЮАР, а Николай Дорошенко – в Узбекистане.

Кроме того, днем ранее Зеленский назначил посла в Албании. Им стал Владимир Шкуров.

Напомним, Зеленский пожелал Джонсону выздоровления. Украинский лидер приветствовал возвращение премьера Британии домой из больницы, где тот провел неделю из-за коронавируса.

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Теги: посольство, посол, назначение, Зеленский, президент, Албания, ЮАР, Япония, Марокко, Узбекистан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dron29    14.04.2020, 19:45
Оценка:  0
dron29
Теперь пол года будет отдыхать - перетрудился))
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