В МОЗ назвали показатель смертности от СOVID-19
Текущий показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,9%. Больше всего смертей зафиксировано среди зараженных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,9%, сообщил 14 апреля Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Отмечается, что больше всего смертельных случаев COVID-19 зафиксировано среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые - 74%;
- совмещенные заболевания - 29%;
- сахарный диабет - 22%;
- заболевания легких - 9%;
- новообразования - 8%;
- заболевания почек - 7%.
Восемь человек из числа умерших ездили за границу за последние две недели до появления клинических симптомов, и только в одном случае был подтвержден тесный контакт с зараженным коронавирусом.
Среди скончавшихся семь медицинских работников.
Средняя длительность от начала появления симптомов заболевания до смерти - 12 суток.
Все пациенты из числа умерших имели позитивный результат лобораторного исследования методом ПЛР.
Напомним, на утро 14 апреля в Украине зафиксировали 3372 случая коронавируса, из них 98 закончились смертью и 119 выздоровлением.
Среди умерших преобладают мужчины, а доля лиц от 50 лет составляет 86%.
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