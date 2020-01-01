В МОЗ назвали показатель смертности от СOVID-19

Текущий показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,9%. Больше всего смертей зафиксировано среди зараженных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Смертность от COVID-19 в Украине на уровне 2,9%

Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,9%, сообщил 14 апреля Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Отмечается, что больше всего смертельных случаев COVID-19 зафиксировано среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

- сердечно-сосудистые - 74%;

- совмещенные заболевания - 29%;

- сахарный диабет - 22%;

- заболевания легких - 9%;

- новообразования - 8%;

- заболевания почек - 7%.

Восемь человек из числа умерших ездили за границу за последние две недели до появления клинических симптомов, и только в одном случае был подтвержден тесный контакт с зараженным коронавирусом. Среди скончавшихся семь медицинских работников. Средняя длительность от начала появления симптомов заболевания до смерти - 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели позитивный результат лобораторного исследования методом ПЛР. Напомним, на утро 14 апреля в Украине зафиксировали 3372 случая коронавируса, из них 98 закончились смертью и 119 выздоровлением. Среди умерших преобладают мужчины, а доля лиц от 50 лет составляет 86%.

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