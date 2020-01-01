Украина и Канада обсудили противодействие COVID

Кроме противодействия коронавирусной пандемии стороны обсудили дальнейшие шаги по делу катастрофы МАУ в Иране.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампань, в ходе которого обсудили противодействие пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

"С моим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампань обсудили угрозы, которые несет миру пандемия COVID 19 и как мы можем им противостоять", - говорится в сообщении от имени Кулебы.

Также министры иностранных дел Украины и Канады скоординировали дальнейшие шаги, которые должны обеспечить полное и прозрачное расследование обстоятельств сбивания рейса МАУ в Иране.

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