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У Зеленского рассказали о подготовке к новому обмену пленными

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В ОП рассказали немного деталей.
Обмен пленными уже готовится
Обмен пленными уже готовится
EРA/UPG

Украина и боевики готовятся к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц. 

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На данный момент идут последние согласования касательно списка и логистики. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется.

Также у Зеленского опровергли информацию СМИ о том, что обмен пленными идет уже сейчас. Эта информация не соответствует действительности. 

К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем, - сообщили в Офисе президента.

Напомним, Денисова рассказала, когда состоится следующий обмен пленными. Все вернувшиеся должны будут пройти обязательную обсервацию.

 

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Теги: обмен пленными, Украина, боевики
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