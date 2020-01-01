У Зеленского рассказали о подготовке к новому обмену пленными
Украина и боевики готовятся к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На данный момент идут последние согласования касательно списка и логистики. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется.
Также у Зеленского опровергли информацию СМИ о том, что обмен пленными идет уже сейчас. Эта информация не соответствует действительности.
К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем, - сообщили в Офисе президента.
Напомним, Денисова рассказала, когда состоится следующий обмен пленными. Все вернувшиеся должны будут пройти обязательную обсервацию.
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