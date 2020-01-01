Денисова рассказала, когда состоится следующий обмен пленными

Все вернувшиеся должны будут пройти обязательную обсервацию.

Очередной обмен пленными между Киевом и оккупантами по принципу "всех на всех" может пройти еще до Пасхи. Соответствующее заявление парламентской уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой приводит агентство "Интерфакс-Украина".

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"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - отметила она.



Денисова подчеркнула, что все вернувшиеся политзаключенные должны будут пройти обязательную медицинскую обсервацию.



"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - добавила она.



Напомним, Украина требует защитить от коронавируса политзаключенных в РФ.

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