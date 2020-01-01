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ВНО 2020: В МОН назвали сроки проведения тестирований

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Пока точные даты неизвестны, ведь карантин могут продлить.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
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Сроки проведения внешнего независимого оценивания в этом году напрямую зависят от завершения введенного через коронавирус карантина.

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Об этом во время брифинга представителей правительства заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.

По словам чиновницы, у МОН есть несколько вариантов проведения ВНО для выпускников школ. 

От государственной итоговой аттестации освобождены учащиеся 4 и 9 класса, внешнее независимое оценивание состоится в Украине в 2020 году. Сроки его проведения зависят от сроков окончания карантина в Украине. Министерство образования и науки Украины разработало минимум два сценария проведения внешнего независимого оценивания, - сказала она.

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Кроме того, Мандзий отметила, что, если карантин завершится до начала июня, будет возможность говорить о проведении в июне пробного внешнего независимого оценивания и с 25 июня основной сессии ВНО.

Если сроки карантина будут продолжены, и будет возможность начать процедуру внешнего независимого оценивания, начиная с пробного, в августе, то в начале августа состоится пробное внешнее независимое оценивание и с 25 августа будет возможность проводить основную сессию внешнего независимого оценивания, - добавила она.

Напомним, МОН не будет проверять знания учащихся на карантине. Появилась свежая информация.

 

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Теги: ВНО, Мандзий, МОН
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