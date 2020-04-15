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Кровью нардепа Шахова можно лечить больных COVID-19 - пресс-служба

Комментариев: 1
Парламентарий прошел тест на антитела к коронавирусу. Его кровь подходит для лечения больных в тяжелой форме, сообщили в пресс-службе.
В крови Шахова нашли антитела
В крови Шахова нашли антитела
пресс-служба Шахова

Нардеп Сергей Шахов, который стал первым в Верховной Раде, победившим коронавирус, прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы НПК Диапроф-Мед, сообщает пресс-служба парламентария.

Так, исследование показало наличие высокого количества антител в крови Шахова, а значит, он не только выработал устойчивый иммунитет к вирусу, но и может стать донором для больных в тяжелой форме, сообщает пресс-служба нардепа.

Напомним, 18 марта был подтвержден коронавирус у нардепа Шахова. А через три дня его госпитализировали. Шахов считает, что он заразился в Украине, а не за границей, где он провел три дня.

Также Шахов рассказал, как себя чувствуют другие заразившиеся нардепы.

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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус, нардеп, Сергей Шахов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vicinq    15.04.2020, 20:04
Оценка:  -1
vicinq
С паршивой овцы хоть шерсти клок...
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