МОЗ дал рекомендации беременным с подозрением на COVID-19

В министерстве здравоохранения считают, что беременные женщины не подвержены заражению белее, чем другие категории населения.

МОЗ считает, что беременным не стоит остерегаться более, чем другим

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции, чем другие люди. Об этом, в среду, 15 апреля, сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в группе риска находятся беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, и прочее.

"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - заверили в Центре.

Также, беременным женщинам с симптомами COVID-19 рекомендуют самоизолироваться и обязательно связаться с семейным врачом.

"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - добавили в ЦОС.

Относительно тактики родов, ЦОЗ не дает беременным с подозрением или диагнозом COVID-19 каких-то особых рекомендаций. По словам медиков, роды должны проходить с учетом акушерских показаний. Исключение - легочная недостаточность.

“В этом случае необходимо срочное родоразрешение”, - говорят в Центре общественного здоровья.

Ранее МОЗ заявил, что об окончании карантина думать еще рано.

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