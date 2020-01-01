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МОЗ дал рекомендации беременным с подозрением на COVID-19

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В министерстве здравоохранения считают, что беременные женщины не подвержены заражению белее, чем другие категории населения.
МОЗ считает, что беременным не стоит остерегаться более, чем другим
МОЗ считает, что беременным не стоит остерегаться более, чем другим

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции, чем другие люди. Об этом, в среду, 15 апреля, сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в группе риска находятся беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, и прочее. 

"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - заверили в Центре.

Также, беременным женщинам с симптомами COVID-19 рекомендуют самоизолироваться и обязательно связаться с семейным врачом.

"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - добавили в ЦОС.

Относительно тактики родов, ЦОЗ не дает беременным с подозрением или диагнозом COVID-19 каких-то особых рекомендаций. По словам медиков, роды должны проходить с учетом акушерских показаний. Исключение - легочная недостаточность.

“В этом случае необходимо срочное родоразрешение”, - говорят в Центре общественного здоровья.

Ранее МОЗ заявил, что об окончании карантина думать еще рано

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Теги: беременность, Минздрав, карантин, беременность и роды, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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