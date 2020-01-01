МОЗ дал рекомендации беременным с подозрением на COVID-19
Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции, чем другие люди. Об этом, в среду, 15 апреля, сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что в группе риска находятся беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, и прочее.
"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - заверили в Центре.
Также, беременным женщинам с симптомами COVID-19 рекомендуют самоизолироваться и обязательно связаться с семейным врачом.
"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - добавили в ЦОС.
Относительно тактики родов, ЦОЗ не дает беременным с подозрением или диагнозом COVID-19 каких-то особых рекомендаций. По словам медиков, роды должны проходить с учетом акушерских показаний. Исключение - легочная недостаточность.
“В этом случае необходимо срочное родоразрешение”, - говорят в Центре общественного здоровья.
Ранее МОЗ заявил, что об окончании карантина думать еще рано.
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