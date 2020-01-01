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Сепаратисты заявили о старте обмена пленными

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Утром 16 апреля начался процесс обмена удерживаемыми лицами, сообщили в "ДНР". Автобус с украинцами уже прибыл в Горловку.
В Украину вернулись освобожденные украинцы
В Украину вернулись освобожденные украинцы

Автобус с удерживаемыми сепаратистами "ДНР" украинцами прибыл к контрольно-пропускному пункту Горловка, где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на сепаратистский ресурс.

Автобус с удерживаемыми сопровождает "полиция" "ДНР".

По словам источника ресурса, процесс обмена начнется в 8:00.

Как сообщалось, очередной обмен пленными между Украиной и сепаратистами должен произойти до Пасхи, его детали согласованы. Об этом сказала специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Позже СМИ назвали дату и время обмена пленными. Отмечается, что обмен запланирован на 16 апреля на КПВВ Майорское.

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Теги: ДНР, Перемирие на Донбассе, Пленные, Перемирие на востоке Украины, обмен пленными, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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