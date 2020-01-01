Погода в Украине на 17 апреля: Облачно с прояснениями

В Украине тепло и без осадков.

В Украине облачно и без осадков pixabay.com

Погода в пятницу, 17 апреля, в Украине будет облачной и теплой. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до + 21 градусов тепла, ночью от +3 до +6;

На севере Украины температура днем +11… +13, ночью +3…+5;

В центральных областях температура днем от +12 до +17, ночью от +3 до +7;

На востоке страны днем от +13 до +17, ночью от +3 до +7;

На юге Украины днем от +17 до +21 градусов, ночью от +5 до +8;

В Крыму днем +15… +17, ночью +5… +7;

В Киеве днем +12… +14, ночью +4… +6.

Погода в Украине на 17 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 17 апреля, температура воздуха в течение дня достигнет + 15… + 25 градусов. Украину также захватит сравнительно теплый воздух, в большинстве областей предполагается + 14… + 20 градусов.

Маргинальный северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до + 9… + 13 градусов. Ветер будет с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами. Небольшие дожди завтра получат шанс на западе и вечером на севере Украины. На остальной территории - без осадков, - пишет Диденко.

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