Новым и.о. министра энергетики назначена Буславец - Гончаренко

Кабинет министров уволил прежнего и.о. министра Виталия Шубина, сообщает Алексей Гончаренко.

Кабмин назначил Ольга Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра. Такое решение было принято на внеочередном заседании, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 16 апреля.

Гончаренко пишет, что Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

"Это был единственный вопрос повестки дня", - утверждает нардеп.

Напомним, что ранее был назначен новый руководитель Укрзализныци. Вместо отправленного в отставку серба Желько Марчека правление компании возглавил Иван Юрик.

Также сообщалось, что Зеленский сменил своего представителя в Кабмине. Вместо Алексея Перевезенцева представлять главу государства в правительстве будет Владимир Кладиев.

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