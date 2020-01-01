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Новым и.о. министра энергетики назначена Буславец - Гончаренко

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Кабинет министров уволил прежнего и.о. министра Виталия Шубина, сообщает Алексей Гончаренко.
Кабмин назначил нового и.о. министра энергетики
Кабмин назначил нового и.о. министра энергетики
из открытых источников

Кабмин назначил Ольга Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра. Такое решение было принято на внеочередном заседании, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 16 апреля.

Гончаренко пишет, что Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

"Это был единственный вопрос повестки дня", - утверждает нардеп.

Напомним, что ранее был назначен новый руководитель Укрзализныци. Вместо отправленного в отставку серба Желько Марчека правление компании возглавил Иван Юрик.

Также сообщалось, что Зеленский сменил своего представителя в Кабмине. Вместо Алексея Перевезенцева представлять главу государства в правительстве будет Владимир Кладиев.

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Теги: Кабинет Министров, Кабмин Украины, назначение, Алексей Гончаренко, Минэнерго
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Источник: korrespondent.net

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