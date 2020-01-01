Экс-"беркутовцу" сообщили о подозрении за разгон Евромайдана

Бывшего правоохранителя подозревают в незаконном разгоне акции протеста 30 ноября 2013 года.

Бывшему бойцу "Беркута" сообщили о подозрении в превышении власти при препятствовании протестам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в пятницу, 17 апреля.

Сообщается, что бывший правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению акций протеста (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украина).

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемый превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, к которому внес заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что подозреваемого в расстреле майдановцев отпустили под личное обязательство.

Также в прошлом месяце экс-главе Днепровского райсуда Киева сообщили о подозрении в рамках расследования дел Майдана. Его подозревают в сознательной организации вынесения судьями суда неправосудных постановлений.

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