Минувшей ночью полиция выявила 19 случаев нарушений карантин в ходе богослужений. Были составлены три административных протокола.

Полиция зафиксировала 19 случаев нарушения карантинного режима во время пасхальных богослужений по всей стране. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции Украина.

"Зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", - говорится в сообщении.

Так, нарушение карантинных ограничений во время богослужений зафиксированы в Донецкой области - 4, в Днепропетровской и Запорожской - по 2, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ривненской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по 1.

В настоящее время полицейские составили три административных протокола по стетье о нарушении правил карантина людей (ст. 44-3) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях.

Праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан.

Cмотрите фотогалерею: В Пасхальную ночь зафиксировано 19 нарушений

Накануне сообщалось, что Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви.

Как сообщалось, в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралась толпа прихожан вопреки карантину. При этом большинство людей было без масок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet