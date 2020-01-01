В Кабмине назвали дату пика коронавируса в Украине

После прохождения пика COVID-19 правительство начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Наибольшее число заболевших в Украине ожидается через две недели пресс-служба Госпогранслужбы

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики", - сказал Шмыгаль.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты, сообщили в Офисе.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавируса из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудования, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Дополнительно президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

Минздрав ожидает вспышку коронавируса после Пасхи

Ранее Национальная академия наук спрогнозировала, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется на первые числа мая.

Перед этим главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet