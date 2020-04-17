Ученые ожидают пик коронавируса в Украине в начале мая

Согласно подсчетам ученых, пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется на первые числа мая.

Национальная академия наук спрогнозировала дальнейшее течение пандемии коронавируса на период 20 апреля - 30 мая в Украине, говорится на сайте НАН.

Согласно выводам экспертов, пик новых случаев коронавируса в нашей стране за день должен приходиться на 2-5 мая, пик летальных исходов - на 3-8 мая.

После достижения пика заболеваемости снижение количества заражений будет наблюдаться до конца мая 2020 года в среднем до 400 случаев в день (диапазон прогнозируемых значений 200-700).

После достижения пика летальности снижение количества новых летальных исходов будет происходить до конца мая 2020 года до среднего значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37).

"Поскольку статистические данные нельзя рассматривать как абсолютно достоверные, то и результаты моделирования могут быть только приближенными к реальной картине, и то при условии постоянства действия определенных параметров при прогнозировании. Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния. Целесообразным является усиление выявления бессимптомных форм и больных с легким течением COVID-19 путем расширения тестирования ПЦР, ИФА", - отмечается в расчетах.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил , что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля.

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