Экс-директору ГБР Трубе готовят подозрение

Он пообещал жестко ответить властям.

Сегодня 21 апреля стало известно о том, что в ближайшее время бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе сообщат о подозрении. О каком конкретно подозрении идет речь Труба не уточняет. Об этом экс-директор написал у себя в Telegram-канале.

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“В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко“, - пишет Труба.

Скриншот t.me/Роман Труба

Напомним, ранее бывший директор ГБР Труба подал иск в Верховный суд из-за увольнения. Труба считает Указ президента об его увольнении политическим делом.

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