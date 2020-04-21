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Экс-директору ГБР Трубе готовят подозрение

Комментариев: 3
Он пообещал жестко ответить властям.
Бывший директор ГБР Роман Труба
Бывший директор ГБР Роман Труба
t.me/Роман Труба

Сегодня 21 апреля стало известно о том, что в ближайшее время бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе сообщат о подозрении. О каком конкретно подозрении идет речь Труба не уточняет. Об этом экс-директор написал у себя в Telegram-канале

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“В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко“, - пишет Труба.

Скриншот
Скриншот
t.me/Роман Труба

Напомним, ранее бывший директор ГБР Труба подал иск в Верховный суд из-за увольнения. Труба считает Указ президента об его увольнении политическим делом.

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Теги: Труба, Подозрение, ГБР
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Комментариев (3)
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Kostos    21.04.2020, 13:09
Оценка:  +1
Kostos
Шо, ото так жостко, как в телефонной записи? Или ещё жостчееее?
ПродувКротов    21.04.2020, 13:05
Оценка:  +1
ПродувКротов
Неужели на своих хозяев бочку покатит ? Не верю
CCS    21.04.2020, 12:44
Оценка:  +1
CCS
Труба поводить себе як в анекдоті: "Мама, мене згвалтували!" "Доця, ти хоч опиралась?" "Так, руками в паркан"
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