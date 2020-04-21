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Священников Почаевской Лавры могут привлечь к уголовной ответственности

Комментариев: 1
Полиция начала проверку.
Почаевская лавра
Почаевская лавра
InfoResist

Полиция Тернопольской области готова привлечь к уголовной ответственности священников Почаевской лавры, которые, вопреки карантину, организовали службу на Пасху.

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Об этом сообщили в Управлении Нацполиции в Тернопольской области, передают Украинские новости.

Будут привлечены к ответственности те лица, которые организовали это (Пасхальное, - ред.) Богослужение (с нарушениями, - ред.), - сказали в полиции.

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Кроме того, представитель полиции отметил, что со священнослужителями Почаевской лавры предварительно была договоренность о проведении богослужения согласно нормам и правилам, установленным Кабинетом министров. Между тем, священники пренебрегли этими договоренностями и провели классическое Пасхальное Богослужение.

Напомним, у Авакова обещают наказать УПЦ МП за нарушение карантина на Пасху. Священников привлекут к ответственности.

 

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Теги: Почаевская лавра, коронавирус, карантин, Пасха
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Комментариев (1)
МаксимУм    21.04.2020, 15:41
Оценка:  +2
МаксимУм
...если выживут...
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