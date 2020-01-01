За Альперина внесли более 40 млн залога

За "крестного отца контрабанды" внесли 41,6 млн грн в дополнение к 35 миллионам, которые были внесены ранее.

За одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в организации контрабандных схем на таможне, внесли залог в 41,6 млн грн. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает УНН со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"За подозреваемого сегодня внесли 41,6 млн грн залога", - сказала Чемерис.

Напомним, Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу государства более 35 млн грн с одесского "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне. Также суд и палата увеличила размер залога до 76,6 млн грн, то есть Альперину нужно было доплатить еще 41,6 млн грн.

Ранее президент Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору. 2 декабря Альперин вышел из СИЗО после внесения 70 миллионов гривен залога. Впоследствии на него надели электронный браслет.

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