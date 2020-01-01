На Буковине зараженных COVID-19 уже больше тысячи

За последние сутки в Черновицкой области официально подтверждены еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Черновицкой области общая численность инфицированных коронавирусом с момента выявления первого случая достигла одной тысячи 53 человека. Об этом, во вторник, 21 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Уже завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам для работы с зараженными пациентами", - сказал Осачук.

Глава ОГА также напомнил о нынешнем принятом постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко относительно запрета посещения кладбищ.

"Кладбища будут открыты только для захоронения умерших. На таких церемониях смогут быть не более десяти человек", - добавил председатель ОГА.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин может быть продлен.

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