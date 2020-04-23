Погода в Украине на 23 апреля: Солнце, на севере небольшие дожди

В Украину возвращается тепло.

Погода в четверг, 23 апреля, в Украине будет солнечной и теплой. Небольшие осадки ожидаются на севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до + 18 градусов тепла, ночью от +2 до +5;

На севере Украины температура днем +13… +15, ночью +1…+3;

В центральных областях температура днем от +14 до +17, ночью от +1 до +4;

На востоке страны днем от +13 до +15, ночью от -3 до +5;

На юге Украины днем от +13 до +16 градусов, ночью от +3 до +7;

В Крыму днем +14… +16, ночью +4… +6;

В Киеве днем +14… +16, ночью +2… +4.

Погода в Украине 23 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 23 апреля, в Украине начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные + 12… + 17 градусов. Ночью +2… + 6 градусов, местами возможны заморозки от 0 до -3 градусов.

Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетреным, разве что на востоке порывы могут достигать сильных 15 м/с. Антициклональная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и принесет в свою зону влияния сухую погоду, - пишет Диденко.

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