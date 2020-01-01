В Украину возвращаются медики, которые боролись с пандемией в Италии
Группа украинских медиков, на протяжении трех недель работавших в Италии, возвращается домой. Врачи из Украины помогали бороться с пандемией коронавируса в итальянских городах Урбино и Пезаро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
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"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашей стране", - отметил посол.
Перелыгин процитировал коллективное письмо монахинь монастыря Святой Кьяры в адрес украинского посольства.
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"Мы благодарны за проявленные братскими украинским врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страдания", - говорится в письме.
Дипломат подчеркнул, что "искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу, от улиц и в супермаркеты, их узнавали" стали лучшей оценкой действий украинских врачей в итальянских больницах.
Напомним, 20 украинских врачей в Италии оказывали помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.
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