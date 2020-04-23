ГБР открыло дело против копов, которые задержали владельцев игровых салонов

В прокуратуре сообщили, что полицейские имеют право задерживать подозреваемых только по тем делам, за которые предусмотрено лишение свободы. Занятие игорным бизнесом не входит в их число.

Сотрудники ГБР и прокуратуры сообщили о подозрении в незаконном задержании пяти полицейским в Луганской области, которое они совершили в рамках дела о занятии игорным бизнесом. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что группа следователей одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Луганской области провела ряд обысков в рамках уголовного производства по факту занятия игорным бизнесом. После этого полицейские задержали подозреваемых.

"Однако такими действиями правоохранители нарушили закон, предусматривающий, что уполномоченное лицо вправе задержать подозреваемого в совершении преступления без постановления суда только если за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В то же время за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание исключительно в виде штрафа, поэтому правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора заявили, что решительно настроены на борьбу с преступностью в Украине, в том числе с игорным бизнесом, но такая борьба должна осуществляться исключительно в рамках законодательства и с соблюдением конституционных прав и свобод человека.

Напомним, Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Премьер Алексей Гончарук поручил полиции и ГФС проверить всех операторов.

После этого министр МВД Арсен Аваков поручил полиции прекратить деятельность всех незаконных игорных заведений с 16:00 в пятницу, 20 декабря.

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