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В ООН обеспокоены притеснениями ромов властями Ивано-Франковска

Комментариев: 4
Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом, напомнили в организации.
В ООН выразили обеспокоенность притеснениями ромов в Ивано-Франковске
В ООН выразили обеспокоенность притеснениями ромов в Ивано-Франковске
Fresher
В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине высказали обеспокоенность ситуацией с притеснением ромов со стороны городских властей Ивано-Франковска. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации в четверг, 23 апреля.

Так, в миссии выразили обеспокоенность информацию о дискриминации ромов со стороны мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местные власти должны продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в то время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - сказано в заявлении.

Теперь миссия будет следить за расследованием инцидента и надеется, что оно будет беспристрастным и тщательным.

"В это время, мы должны работать в солидарности вместе с сообществами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминацией, нетерпимостью и насилием", - резюмировали в ООН.
 
Как сообщалось, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил "запаковать" ромов и вывезти из города.
 
Позже полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о лицах ромской национальности.

Затем Марцинкив "извинился" за свои слова, уточнив при этом, что не видит в своих словах никакой дискриминации.

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Теги: ООН, Ивано-Франковск, цыгане
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    23.04.2020, 20:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"...время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения",

Ну так эта цыганва и есть кризис в здравоохранении. Это - сплошная антисанитария. И кроме как насилием им нельзя привить нормы культурного человечества.
ВосставшийИзБана    23.04.2020, 20:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да какие там Ромы?! Сплошные Будулаи!
dron29    23.04.2020, 20:35
Оценка:  +2
dron29
Интересно - а ООН готово взять на себя ответственность за существ - пренебрегающих законами и гигиеной ?
Cudzoziemiec    23.04.2020, 20:28
Оценка:  +2
Cudzoziemiec
притеснение ромов ???этих свиней гнать нужно поганой метлой.....
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