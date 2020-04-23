В ООН обеспокоены притеснениями ромов властями Ивано-Франковска

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине высказали обеспокоенность ситуацией с притеснением ромов со стороны городских властей Ивано-Франковска. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации в четверг, 23 апреля.

Так, в миссии выразили обеспокоенность информацию о дискриминации ромов со стороны мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местные власти должны продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в то время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - сказано в заявлении.

Теперь миссия будет следить за расследованием инцидента и надеется, что оно будет беспристрастным и тщательным.

"В это время, мы должны работать в солидарности вместе с сообществами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминацией, нетерпимостью и насилием", - резюмировали в ООН.