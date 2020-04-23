В ООН обеспокоены притеснениями ромов властями Ивано-Франковска
Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом, напомнили в организации.
В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине высказали обеспокоенность ситуацией с притеснением ромов со стороны городских властей Ивано-Франковска. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации в четверг, 23 апреля.
Так, в миссии выразили обеспокоенность информацию о дискриминации ромов со стороны мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива."Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местные власти должны продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в то время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - сказано в заявлении.
Теперь миссия будет следить за расследованием инцидента и надеется, что оно будет беспристрастным и тщательным."В это время, мы должны работать в солидарности вместе с сообществами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминацией, нетерпимостью и насилием", - резюмировали в ООН.
Как сообщалось, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил "запаковать" ромов и вывезти из города.
Позже полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о лицах ромской национальности.
Затем Марцинкив "извинился" за свои слова, уточнив при этом, что не видит в своих словах никакой дискриминации.
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Ну так эта цыганва и есть кризис в здравоохранении. Это - сплошная антисанитария. И кроме как насилием им нельзя привить нормы культурного человечества.