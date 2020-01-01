Погода в Украине на 25 апреля: Дожди

На востоке и юге Украины по-прежнему будет светить солнце.

Погода в субботу, 25 апреля, в Украине будет разной. Осадки ожидаются в западных, северных и центральных районах Украины. На остальной территории страны сохранится солнечная и ясная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до + 20 градусов тепла, ночью от +6 до +9;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +6…+8;

В центральных областях температура днем от +16 до +21, ночью от +7 до +10;

На востоке страны днем от +16 до +21, ночью от +6 до +9;

На юге Украины днем от +17 до +20 градусов, ночью от +7 до +9;

В Крыму днем +14… +16, ночью +6… +8;

В Киеве днем +17… +19, ночью +8… +10.

Погода в Украине 25 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 25 апреля, температура воздуха днем ожидается высокой, + 15… + 22 градуса, западная часть Украины окажется в тылу холодного фронта, поэтому здесь будет свежее, + 11… + 14 градусов.

Украину посетит циклон Walli, и как всегда, не один, а с родственниками, атмосферными фронтами. Эта компания принесет в большинство наших областей такие долгожданные дожди, а с ними и грозы. Но вот южный антициклон упирается, поэтому в южной части Украины, Луганской, Донецкой областях, большинстве районов Кропивницкого и Днепра дождей не будет, - пишет Диденко.

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