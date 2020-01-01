В Кабмине рассказали о пяти этапах выхода из карантина и о необходимых условиях для каждого из них.

Украину будут выводить из карантина в пять этапов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал подробности плана выхода страны из карантина. О нем он сообщил вечером в пятницу, 24 апреля, на своем Telegram-канале.

"Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также подчеркнул, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцам и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Cмотрите фотогалерею: Стали известны детали выхода Украины из карантина

Ранее сообщалось, что пока нет условий для реализации правительственного плана выхода из карантина.

Напомним, карантин был введен 12 марта и уже дважды продлевался на три недели.

На данный момент в Украине 7647 случаев коронавируса, 193 из них летальные, 601 человек - выздоровел. При этом больницы загружены пациентами с коронавирусом на 15-20%.

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