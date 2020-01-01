В Минздраве рассказали об отечественных ПЦР-тестах

В регионы уже отправили две тысячи украинских ПЦР-систем. Одна система насчитывает почти 100 тестов.

Первую партию ПЦР-систем отечественого производства уже отправили в регионы. на днях будет поставлена вторая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в субботу, 25 апреля.

"Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя – это предприятие Укргентех. Первую поставку они совершили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера состоялась поставка двух тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы – это почти 200 000 тестов. Сегодня еще тысяча, то есть 100 000 тестов, завтра предполагается еще 150 000 тестов. Они сразу едут в регионы, и сразу начинается соответствующий процесс тестирования людей, которые в этом нуждаются", - сообщил министр.

От также напомнил, что тесты разрабатывали в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

При этом Степанов подчеркнул, что учены не являются производителями, и важно наладить синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно занимаются изготовлением ПЦР-систем.

Отметим, за неделю в Украине сделали более 30 тысяч тестов на коронавирус, тогда как с начала пандемии - менее 78 тысяч.

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